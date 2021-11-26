Обірвалося життя одного з найуспішніших тренерів в історії Зорі – Германа Зоніна.

Іменитий російський фахівець помер у віці 95 років, повідомляє прес-служба Зеніта.

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Зонін народився 9 вересня 1926 року у Казані. Кар'єру гравця провів у рідному Динамо і двох ленінградських командах – Динамо і Трудових резервах. Там же розпочинав і свій шлях тренера. Найбільший успіх Зоніну принесла робота у Зорі (тоді ще ворошиловградській). Росіянин привів команду до історичного титулу чемпіона СРСР 1972 року.

Після завершення активної діяльності Зонін осів у Санкт-Петербурзі, де сьогодні і зупинилося його серце.

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