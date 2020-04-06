Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать наставника английского Манчестер Сити Пепа Гвардиолы стала жертвой COVID-19. Долорс Сала Каррио было 82.

Семья Манчестер Сити опустошена новостью о смерти матери Пепа, сообщает официальный твиттер клуба.

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Долорс Сала Каррио умерла в Манресе, Барселона от коронавируса. Ей было 82 года. Сити выразил искренние соболезнования Гвардиоле, его семье и всем её друзьям.

Долорс в браке с Валенти Гвардиолой родила четверых детей – двух девочек и двух мальчиков. Пеп – старший сын супругов, его младший брат Пере – футбольный агент.

The Manchester City family are devastated to report the death today of Pep’s mother Dolors Sala Carrió in Manresa, Barcelona after contracting Corona Virus. She was 82-years-old . — Manchester City (@ManCity) April 6, 2020

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