Мать Гвардиолы умерла от коронавируса

Мать наставника английского Манчестер Сити Пепа Гвардиолы стала жертвой COVID-19. Долорс Сала Каррио было 82.
Семья Манчестер Сити опустошена новостью о смерти матери Пепа, сообщает официальный твиттер клуба.
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Долорс Сала Каррио умерла в Манресе, Барселона от коронавируса. Ей было 82 года. Сити выразил искренние соболезнования Гвардиоле, его семье и всем её друзьям.
Долорс в браке с Валенти Гвардиолой родила четверых детей – двух девочек и двух мальчиков. Пеп – старший сын супругов, его младший брат Пере – футбольный агент.
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