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Умер экс-тренер Карпат Иштван Секеч

29 января 06:00 241 Читати українською
Умер экс-тренер Карпат Иштван Секеч
Иштван Секеч (в центре) / ФК Карпаты

Бывший игрок тернопольского и харьковского Авангардов, одесского Черноморца, ряда других клубов, а также тренер львовских Карпат, Памира, Пахтакора Иштван Секеч умер на 80-м году жизни.

В понедельник перестало биться сердце бывшего игрока и тренера Иштвана Секеча, сообщает официальный сайт Карпат.

32-летний испанский футболист трагически погиб после неудачного падения на газон

Ему было 79 лет. Уроженец Берегового после окончания средней школы начал играть за ужгородский Спартак. Далее был дубль киевского Динамо, а также 2 матча за основу "бело-синих". Кроме того, Секеч играл за тернопольской и харьковский Авангарды, армейские клубы Львова и Одессы, московское ЦСКА и одесский Черноморец.

Тренерскую карьеру начал в Памире из Душанбе, а в 1978-1980 гг. работал со львовскими Карпатами. Под его руководством "львы" в 1979 году дошли до полуфинала Кубка СССР и получили путевку в Высшую лигу, установив несколько рекордов в Первой лиге. В том же году Иштван Секеч получил звание Заслуженного тренера Украинской ССР.

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