32-летний испанский футболист трагически погиб после неудачного падения на газон

Ужасный инцидент произошел во время матча региональной лиги Кантабрии между командами Вальдалига и Марина-де-Кудейо.

32-летний футболист Марина-де-Кудейо Франсиско Кинтана трагически погиб после неудачного падения на газон, информирует El Diario Montañés.

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Несмотря на то, что Кинтана сумел подняться и сказать арбитру о своем плохом самочувствии, он снова упал на поле. Тренер Марина-де-Кудейо, а также представитель Гражданской Гвардии предоставили футболисту первую медицинскую помощь до прибытия врачей, но это не спасло ему жизнь.

После 30-ти минут безуспешных попыток реанимации Кинтаны, игрока доставили в больницу, где он и умер.

Федерация футбола Испании уже выразила соболезнования семье и близким футболиста.

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