toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

32-летний испанский футболист трагически погиб после неудачного падения на газон

28 января 12:15 572 Читати українською
32-летний испанский футболист трагически погиб после неудачного падения на газон
Франсиско Кинтана

Ужасный инцидент произошел во время матча региональной лиги Кантабрии между командами Вальдалига и Марина-де-Кудейо.

32-летний футболист Марина-де-Кудейо Франсиско Кинтана трагически погиб после неудачного падения на газон, информирует El Diario Montañés.

Трагически погиб бывший вратарь Стали Александр Давыдов

Несмотря на то, что Кинтана сумел подняться и сказать арбитру о своем плохом самочувствии, он снова упал на поле. Тренер Марина-де-Кудейо, а также представитель Гражданской Гвардии предоставили футболисту первую медицинскую помощь до прибытия врачей, но это не спасло ему жизнь.

После 30-ти минут безуспешных попыток реанимации Кинтаны, игрока доставили в больницу, где он и умер.

Федерация футбола Испании уже выразила соболезнования семье и близким футболиста.

"Поможешь мне забивать – полетишь бесплатно": переписка Эмилиано Салы с сенсационным организатором трагического рейса

Теги
Испания Смерти футболистов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
    Світ — 09:26154 Карраскаль официально перешел в Ривер Плейт
2
час
:
42
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук