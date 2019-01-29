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Помер екс-тренер Карпат Іштван Секеч

06:00 361 Читать на русском
Помер екс-тренер Карпат Іштван Секеч
Іштван Секеч (у центрі) / ФК Карпати

Колишній гравець тернопільського та харківського Авангардів, одеського Чорноморця, низки інших клубів, а також тренер львівських Карпат, Паміра, Пахтакора Іштван Секеч помер на 80-му році життя.

У понеділок перестало битися серце колишнього гравця та тренера Іштвана Секеча, повідомляє офіційний сайт Карпат.

32-річний іспанський футболіст трагічно загинув після невдалого падіння на газон

Йому було 79 років. Уродженець Берегового після закінчення середньої школи розпочав грати за ужгородський Спартак. Далі був дубль київського Динамо, а також 2 матчі за основу "біло-синіх". Окрім того, Секеч грав за тернопільський і харківський Авангарди, армійські клуби Львова та Одеси, московське ЦСКА та одеський Чорноморець.

Тренерську кар'єру розпочав у Памірі з Душанбе, а в 1978-1980 рр. працював із львівськими Карпатами. Під його керівництвом "леви" у 1979 році дійшли до півфіналу Кубка СРСР і здобули путівку до Вищої ліги, встановивши кілька рекордів у Першій лізі. Того ж року Іштван Секеч отримав звання Заслуженого тренера Української РСР.

Теги
Карпати Карпати Чорноморець Чорноморець Смерті футболістів
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