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Умер Руи Жордау – экс-форвард сборной Португалии

13:38 40 Читати українською
Умер Руи Жордау – экс-форвард сборной Португалии
Руи Жордау / dn.pt

Бывший форвард сборной Португалии Руи Жордау ушел из жизни в возрасте 67 лет.

Бывший нападающий Бенфики, Спортинга и сборной Португалии Руи Жордау умер из-за проблем с сердцем, сообщает dn.pt.

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В первую очередь Жордау известный по выступлениям за Бенфику и Спортинг, в составе которых шесть раз становился чемпионом Португалии, а в составе сборной стал бронзовым призером чемпионата Европы-1984. Также форвард играл в Сарагосе и Сетубале.

В течение клубной карьеры Жордау забил 226 голов в 390 играх, был признан лучшим португальским игроком по итогам 1980 года. За сборную Португалии Жордау выступал на протяжении 17 лет, проведя за это время 43 матча и забив 15 мячей.

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