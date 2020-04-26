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Умер дедушка Чичарито – легендарный экс-нападающий сборной Мексики

26 апреля 23:23 25 Читати українською
Умер дедушка Чичарито – легендарный экс-нападающий сборной Мексики
Хавьер Чичарито с дедушкой / фото из открытых источников

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и Реала потерял дедушку. Томас Балькасар, в свое время также игравший за сборную Мексики, скончался на 89-м году жизни.

Ушел из жизни легенда сборной Мексики. Томас Балькасар 26 апреля был госпитализирован в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Об этом сообщил официальный Twitter мексиканского Чивас Гвадалахара.

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Причины смерти не уточняются. 4 мая ему бы исполнилось 89. Балькасар в течение 13 лет выступал именно за Чивас и стал чемпионом Мексики. Играл на позиции форварда. В составе сборной Мексики принимал участие в ЧМ-1954, забив гол в ворота Франции. За национальную команду дебютировал в 1952-м, а всего провел 11 матчей и забил 6 голов.

Бальксар является дедушкой Хавьера Чичарито Эрнандеса – форварда сборной Мексики, который ранее выступал за Манчестер Юнайтед, Реал и другие клубы.

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Теги
Мир Смерти футболистов Хавьер Чичарито Хавьер Чичарито Мексика Мексика
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