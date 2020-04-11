"Я зарабатываю миллионы, а врачи – ничего": Чичарито страдает от социальной несправедливости

Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Хавьер Чичарито остался поражен, когда узнал зарплаты работников медицинского цеха.

"Я удивлен, что зарабатываю миллионы долларов, будучи футболистом, в то время как врачи и ученые, которые ищут вакцину от коронавируса, не получают ничего.

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Надеюсь, что люди, которые занимают очень высокие должности, смогут извлечь из этого уроки и будет меньше неравенства во всех смыслах", – цитирует Чичарито AS.

Напомним, зимой 31-летний мексиканец присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси, который покинул Златан Ибрагимович.

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