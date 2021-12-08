Бывший игрок Зари и экс-тренер Закарпатья и ряда других клубов Игорь Гамула ушел из жизни, сообщает официальный сайт Ростова.

Умер бывший генеральный директор Карпат Михаил Практика

Гамула начинал тренерскую карьеру в 1992 году в Таврии, в составе которой завершил карьеру футболиста, после чего поработал в латвийских Даугаве и Динабурге, а в Украине возглавлял Закарпатье. В 2011 году Игорь оказался в Ростове, где тренировал молодежную команду, а в 2014 году стал наставником основной команды. В 2017 покинул клуб, но потом провел там еще два года в должности селекционера.

Последним клубом Гамулы был любительский клуб Гераклион, играющий в чемпионате Москвы.

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