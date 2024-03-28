Печальная весть пришла из Англии, где скончался именитый защитник Ларри Лойд в возрасте 75 лет. Об этом сообщило издание The Sun.

Умер культовый президент клуба Ла Лиги – при его правлении был последний выход в ЛЧ

Лойд с 1969 по 1974 годы выступал за Ливерпуль. В составе мерсисайдцев защитник добывал титул чемпиона Англии в сезоне 1972/73, выигрывал Кубок Англии и Кубок УЕФА. Наиболее известен Лойд своей игрой за Ноттингем Форест, с которым он дважды подряд выигрывал Кубок европейских чемпионов (1978/79, 1979/80).

Ларри Лойд в 1971 году дебютировал в составе сборной Англии. За национальную команду защитник сыграл в четырех матчах.

Рома дважды унижала Лози, который обладал уникальным талантом – ради команды просил милостыню и забивал с травмой