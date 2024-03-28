Сумна звістка прийшла з Англії, де помер іменитий захисник Ларрі Лойд у віці 75 років. Про це повідомило видання The Sun.

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Лойд з 1969 по 1974 роки виступав за Ліверпуль. У складі мерсисайдців захисник здобував титул чемпіона Англії у сезоні 1972/73, вигравав Кубок Англії та Кубок УЄФА. Найбільш відомий Лойд своєю грою за Ноттінгем Форест, з яким він двічі поспіль вигравав Кубок європейських чемпіонів (1978/79, 1979/80).

Ларрі Лойд у 1971 році дебютував у складі збірної Англії. За національну команду захисник відіграв у чотирьох матчах.

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