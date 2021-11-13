Печальная весть поступила из Львова – не стало выдающегося футболиста Карпат Анатолия Саулевича.

13 ноября на 63-м году жизни отошел в вечность бывший игрок Карпат Анатолий Саулевич, сообщает сайт Львовской ассоциации футбола.

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К слову, за львовян Саулевич играл в 1978-1981-м, 1989-м годах провел 170 матчей и забил 11 голов. Также защищал цвета СКА Карпаты, работал тренером в СДЮШОР Карпаты.

Футбол для Анатолия Саулевича оставался важной частью на протяжении всей жизни. В частности, он успешно выступал за команду ветеранов Карпат, с которой в 2004-м стал чемпионом Украины.

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