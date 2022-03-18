Умер бывший игрок и тренер Шахтера Бахарев, работавший с детьми в оккупированном Донецке
Перестало биться сердце Алексея Бахарева – экс-игрока сборных Украины и России.
Печальное известие сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. Алексею Бахареву было 45 лет. В составе "горняков" он играл в первой половине нулевых, провел 124 игры и забил 10 голов.
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Минувшим летом Бахарев в интервью Матч ТВ рассказывал, что остался в оккупированном Донецке и тренировал детей в бывшей школе Шахтера.
Стоит заметить, что Алексей Бахарев родился в России и сыграл один матч за эту сборную, однако затем получил украинский паспорт и провел один матч уже в сине-желтой футболке.
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