Печальное известие сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин. Алексею Бахареву было 45 лет. В составе "горняков" он играл в первой половине нулевых, провел 124 игры и забил 10 голов.

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Минувшим летом Бахарев в интервью Матч ТВ рассказывал, что остался в оккупированном Донецке и тренировал детей в бывшей школе Шахтера.

Стоит заметить, что Алексей Бахарев родился в России и сыграл один матч за эту сборную, однако затем получил украинский паспорт и провел один матч уже в сине-желтой футболке.

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