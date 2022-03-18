Сумну звістку повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Олексію Бахарєву було 45 років. У складі "гірників" він грав у першій половині нульових, провів 124 гри і забив 10 голів.

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Минулого літа Бахарєв у інтерв'ю Матч ТВ розповідав, що залишився в окупованому Донецьку і тренував дітей у колишній школі Шахтаря.

Варто зауважити, що Олексій Бахарєв народився в Росії і зіграв один матч за цю збірну, однак потім отримав український паспорт і провів той таки один матч вже у синьо-жовтій футболці.

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