Сегодня, 5 декабря, на 67-м году жизни перестало биться сердце бывшего генерального директора Карпат Михаила Практики, сообщила на своей странице в социальной сети Facebook его дочь Кристина. Причины смерти пока не известны.

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Напомним, Практика окончил Институт физкультуры по специальности "футболист" и даже начал профессиональную карьеру игрока, выступая за львовский Сокол. Гепатит А, который Михаил подхватил в Одессе, заставил его перейти на административную работу сначала в Соколе, а затем в Карпатах. В 1993 году он основал фирму Practic, производившую спортинвентарь и ставшую одним из спонсоров "львов".

Пост генерального директора Карпат Практика покинул весной 2004 года – ему на смену пришел Петр Комар.

"Пропонував Лієдсона в Карпати". Він відкривав бразильський ринок, створював Practic і мирив Маркевича з Димінським