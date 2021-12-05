Сьогодні, 5 грудня, на 67-му році життя перестало битися серце колишнього генерального директора Карпат Михайла Практики, повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook його донька Христина. Причини смерті наразі не відомі.

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Нагадаємо, Практика закінчив Інститут фізкультури за спеціальністю "футболіст" і навіть розпочав професійну кар'єру гравця, виступаючи за львівський Сокіл. Гепатит А, який Михайло підхопив в Одесі, змусив його перейти на адміністративну роботу – спочатку в Соколі, а згодом у Карпатах. У 1993 році він заснував фірму Practic, яка виробляла спортінвентар і стала одним зі спонсорів "левів".

Посаду генерального директора Карпат Практика покинув весною 2004 року – йому на зміну прийшов Петро Комар.

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