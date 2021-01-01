Умер Бернар Жинеду – автор первого гола в истории ПСЖ
17:35 - Читати українською
Печальная весть пришла из Франции в первый день 2021 года.
Легенда ПСЖ умер в возрасте 73 лет, сообщает твиттер парижан. Причины смерти не называются.
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Жинеду вошел в историю парижского клуба как автор первого забитого гола. Произошло это 23 августа 1970 года во время матча против Пуатье.
Кроме ПСЖ, нападающий за свою карьеру успел поиграть за Андреси, Париж и Монако. Жинеду успел поработать и тренером в молодежных командах ПСЖ, а также был наставником Страсбурга и Валансьена.
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