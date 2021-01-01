Сумна звістка надійшла з Франції в перший день 2021 року.

Легенда ПСЖ помер у віці 73 років, повідомляє твіттер парижан. Причини смерті не називаються.

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Жинеду увійшов в історію паризького клубу як автор першого забитого гола. Сталось це 23 серпня 1970 року під час матчу проти Пуатьє.

Окрім ПСЖ, нападник за свою кар'єру встиг пограти у складі Андресі, Парижа та Монако. Жинеду встиг попрацювати і тренером у молодіжних командах ПСЖ, а також був наставником Страсбурга та Валансьєна.

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Nous pleurons la disparition ce matin du premier buteur de l'histoire du club, Monsieur Bernard Guignedoux.



Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches.



Repose en paix Bernard ️ pic.twitter.com/PAiY5ZEM9f — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 1, 2021