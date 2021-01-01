Помер Бернар Жинеду – автор першого гола в історії ПСЖ
17:35 - Читать на русском
Сумна звістка надійшла з Франції в перший день 2021 року.
Легенда ПСЖ помер у віці 73 років, повідомляє твіттер парижан. Причини смерті не називаються.
Помер колишній наставник Манчестер Юнайтед – він підіймав команду з дна і брав трофей
Жинеду увійшов в історію паризького клубу як автор першого забитого гола. Сталось це 23 серпня 1970 року під час матчу проти Пуатьє.
Окрім ПСЖ, нападник за свою кар'єру встиг пограти у складі Андресі, Парижа та Монако. Жинеду встиг попрацювати і тренером у молодіжних командах ПСЖ, а також був наставником Страсбурга та Валансьєна.
Яремчук натякає, Роналду мотивує, а дітки Мораєса, мабуть, сумують за Україною – як футбольний світ зустрів Новий рік
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter