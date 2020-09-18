Умер 43-летний колумбийский футболист – он несколько недель боролся с пневмонией
16:14 - Читати українською
Печальные новости пришли из чемпионата Колумбии.
В Колумбии ушел из жизни экс-полузащитник Рикардо Чичилиано, сообщает eltiempo.
Умер 46-летний французский арбитр
Ветеран местного чемпионата умер в возрасте 43 лет. По информации источника, Рикардо в течение нескольких недель боролся с пневмонией, но, к сожалению, болезнь победила. Главными клубами в карьере Чичилиано были Атлетико Уила, Униатонома и Миллонариос.
Свои соболезнования семье покойного уже выразил легенда колумбийского футбола Радамель Фалькао.
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