В Колумбии ушел из жизни экс-полузащитник Рикардо Чичилиано, сообщает eltiempo.

Умер 46-летний французский арбитр

Ветеран местного чемпионата умер в возрасте 43 лет. По информации источника, Рикардо в течение нескольких недель боролся с пневмонией, но, к сожалению, болезнь победила. Главными клубами в карьере Чичилиано были Атлетико Уила, Униатонома и Миллонариос.

Свои соболезнования семье покойного уже выразил легенда колумбийского футбола Радамель Фалькао.

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