У Колумбії пішов з життя екс-півзахисник Рікардо Чічіліано, повідомляє eltiempo.

Помер 46-річний французький арбітр

Ветеран місцевого чемпіонату помер у віці 43 років. За інформацією джерела, Рікардо протягом кількох тижнів боровся з пневмонією, але, на жаль, хвороба перемогла. Головними клубами у кар'єрі Чічіліано були Атлетіко Уїла, Уніатонома та Міллонаріос.

Свої співчуття сім'ї покійного вже висловив легенда колумбійського футбола Радамель Фалькао.

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