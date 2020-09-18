Помер 43-річний колумбійський футболіст – він кілька тижнів боровся з пневмонією
16:14 - Читать на русском
Сумні новини надійшли з чемпіонату Колумбії.
У Колумбії пішов з життя екс-півзахисник Рікардо Чічіліано, повідомляє eltiempo.
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Ветеран місцевого чемпіонату помер у віці 43 років. За інформацією джерела, Рікардо протягом кількох тижнів боровся з пневмонією, але, на жаль, хвороба перемогла. Головними клубами у кар'єрі Чічіліано були Атлетіко Уїла, Уніатонома та Міллонаріос.
Свої співчуття сім'ї покійного вже висловив легенда колумбійського футбола Радамель Фалькао.
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