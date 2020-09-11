В возрасте 46 лет ушел из жизни французский рефери Себастьян Десаж, сообщает официальный сайт FFF.

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"Мы знали, что в последние месяцы у Себастьяна Десажа были проблемы со здоровьем, но его смерть шокирует. Судьи, федерация, мы очень расстроены. Он был человеком, которого уважали и ценили за его качества как рефери и мужчины. Он был влюблен в футбол, в игру. Федерация выражает искренние соболезнования его семье и его близким", – заявил президент местной федерации Ноэль Ле Граэ.

В основном Десаж обслуживал матчи чемпионата Франции, также арбитр имел опыт работы на матчах Лиги Европы и квалификации к Евро-2016.

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