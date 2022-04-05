Болельщики польского клуба хотят, чтобы деньги от благотворительного поединка действительно пошли на пользу украинцев.

"В последние дни мы общались с фанатами Динамо, которые обращались к нам в связи с предстоящим благотворительным матчем Легия – Динамо. Они ценят нашу поддержку и благодарят за любую материальную помощь, которую постоянно получает воюющая Украина от нашего окружения.

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Согласно предоставленным ими проверенным доказательствам и информации, владельцы Динамо, братья Суркисы, всегда были пророссийскими и сотрудничали с российскими политиками и лоббистами. Григорий Суркис был членом запрещенной в Украине пророссийской политической партии. После начала войны Суркисы сбежали из Украины с деньгами. Несмотря на заявление Суркисов о помощи украинским больницам и детским домам, никаких доказательств какой-либо поддержки нет.

В связи с вышеизложенным мы решили не участвовать в этом матче. Обращаемся к руководству Легии с просьбой перечислить доход от этого матча на счет проверенного фонда, а не на счет владельцев Динамо, пророссийских братьев Суркисов.

Людей, которые собираются на матч, просим реагировать на каждую попытку вывесить черно-красные флаги из уважения к польской истории", – говорится в заявлении ультрас Nieznani Sprawcy на их странице в социальной сети Facebook.

Напомним, благотворительный матч Динамо – Легия состоится 12 апреля в Варшаве.

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