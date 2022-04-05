"Останніми днями ми спілкувалися з фанатами Динамо, які зверталися до нас у зв’язку з майбутнім благодійним матчем Легія – Динамо. Вони цінують нашу підтримку і дякують за будь-яку матеріальну допомогу, яку постійно отримує воююча Україна від нашого оточення.

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Згідно з наданими ними перевіреними доказами та інформацією, власники Динамо, брати Суркіси, завжди були проросійськими та співпрацювали з російськими політиками та лобістами. Григорій Суркіс був членом забороненої в Україні проросійської політичної партії. Після початку війни Суркіси втекли з України з грошима. Попри заяву Суркісів про допомогу українським лікарням та дитячим будинкам, жодних доказів будь-якої підтримки немає.

У зв’язку з вищевикладеним ми вирішили не брати участь у цьому матчі. Звертаємося до керівництва Легії з проханням перерахувати дохід від цього матчу на рахунок перевіреного фонду, а не на рахунок власників Динамо, проросійських братів Суркісів.

Людей, які збираються на матч, просимо реагувати на кожну спробу вивісити чорно-червоні прапори з поваги до польської історії", – сказано в заяві ультрас Nieznani Sprawcy на їхній сторінці у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, благодійний матч Динамо – Легія відбудеться 12 квітня у Варшаві.

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