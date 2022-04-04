"Я хотел бы быть на футбольном поле, продолжать чемпионат. Конечно, приезд сюда – это позитив, и я думаю, что это поможет им подготовиться к следующим матчам, потому что неизвестно, когда мы возобновим чемпионат. У них также есть обязанности перед национальной сборной.

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В любом случае, база отличная. Нам предоставили все условия. Здесь просто все очень изменилось, я здесь ничего не узнаю. Здесь тренировалась национальная команда и Рапид. Все выглядит здорово. Главное, что они успели приехать и продолжать свою деятельность. Это их профессия, они живут этим.

Мы должны были играть со Стяуа, но решили перенести встречу, потому что игрокам Динамо негде было тренироваться. Они тренировались на маленьких искусственных полях. Мы сыграем этот матч позже, у нас будет минимум десять дней для подготовки.

Первый матч состоится в Варшаве, 12 апреля. Мы ведем переговоры, очень тяжело найти свободные даты. Именитые команды играют в еврокубках. Увидим, какие команды в этом списке сыграют с нами, сейчас мы работаем в этом направлении.

Это благотворительные матчи, которые помогут людям. Видите ли, почти 4 миллиона украинцев за пределами страны. Поэтому, насколько это возможно, футбол должен помогать каким-то доходом от матчей, которые мы будем играть, и это вопрос престижа, имиджа, поэтому они должны быть хорошо подготовлены к проведению таких игр. Возобновление чемпионата сейчас невозможно. Я также вижу то, что вы видите по телевизору", – отметил Луческу в комментарии prosport.ro.

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