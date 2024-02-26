Во время матча 24-го тура чемпионата Хорватии между загребским Динамо и Риекой (1:0) болельщики хозяев подготовили мощную аттракцию.

Ультрас загребского Динамо решили напомнить всему миру, что война в Украине не закончилась и уже пересекла отметку в два года. Во время матча с Риекой болельщики вывесили баннер со словами, написанными на украинском языке: “Марширують наші добровольці у кривавий тан, визволяти братів-українців з московських кайдан”, сообщает Telegram-канал фанатской группировки Bad Blue Boys.

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Кроме слов из второго куплета песни "Ой у лузі червона калина" (которая была исполнена вживую в начале второго тайма), фанаты хорватского клуба украсили перфоманс отсылкой к аббревиатуре названия фанатского движения киевского Динамо (War Boys Club – WBC). Также на полотне изобразили представителя ультрас с известного фото.

К слову, во время поединка собирались пожертвования в сине-желтые ящики на покупку и ремонт транспортных средств для украинских защитников. Также продавались футболки, все средства от реализации которых также были направлены на поддержку Украины.

Напомним, фанаты Динамо Загреб находятся в очень хороших отношениях со своими киевскими коллегами – сразу после начала войны в матче Лиги Европы они одними из первых поддержали украинский народ.

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