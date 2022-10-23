Один із пабів столиці України презентував спеціальне пиво, зварене на випадок відходу Мірчі Луческу з посади головного тренера Динамо. На етикетці зображений сам Луческу з рушником на голові (кадр з одного із матчів), а також напис "Go Away" (іди геть – прим.).

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"Сьогодні ми вперше презентуємо пиво, зварене спеціально для Кутового пабу на потужностях заводу Rodbrau. Лімітовану партію створено під особливу подію – майбутню відставку Мірчі Луческу. Ми віримо в те, що вже досить скоро Динамо змінить головного тренера, і в цей день кожен з вас зможе відкрити пляшечку нашого темного і насолодитись цим моментом на повну!

Так, ми дуже хочемо свята. Хочемо зміни власників Динамо, хочемо перемоги України у війні. Це будуть великі і гучні свята. Але поки вони десь далеко на обрії. А відставка Луческу – вона вже поряд, навіть палкі його шанувальники відчувають, що все іде не за планом, і перестають сприймати це одвічне ниття про суддів, переїзди, грали добре і програли.

Термін придатності нашого пива – 120 діб. Давайте сподіватись, що ці пляшечки вдасться використати за призначенням, і ми забудемо діда з рушником на голові як страшний сон.

Пиво "GO AWAY!". Зварено в стилі шотландський темний ель. IBU 19, EBC 44, ABV 5.8%, cкляна пляшка 0.33 л. Придбати можна за ціною 150 грн. Кількість обмежена", – йдеться на сторінці пабу в Instagram.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020-го і з першої ж спроби повернув чемпіонський титул до Києва. Команда двічі грала в груповому турнірі ЛЧ, а сезон 2022/23 провалює – три поразки і середина таблиці УПЛ, невихід в Лігу чемпіонів та жодного очка у групі Ліги Європи.

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