Чемпионский концерт с уникальным хет-триком Вирца в видеообзоре матча Байер – Вердер – 5:0
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Байер раздавил Вердер в 29-м туре Бундеслиги и стал чемпионом. Смотрите видео голов и обзор матча.
В середине первого тайма Бонифейс реализовал пенальти и дал сигнал фанатам Байера начинать празднование. После перерыва их довели до экстаза.
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Джака и Вирц отметились роскошными дальними ударами. 20-летний хавбек вообще оформил хет-трик – такого еще не было в матче Бундеслиги на вес чемпионства. В конце концов, Байер праздновал победу 5:0 и первую Салатницу в своей истории.
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