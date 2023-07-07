Украинский защитник Орест Лебеденко продолжит свою карьеру в португальской Визеле.

В своих соцсетях Визела официально подтвердила о переходе украинца. Орест Лебеденко подписал соглашение до 2025 года.

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Защитник будет выступать под руководством Пабло Вильяра. Лебеденко и испанский специалист уже работали вместе в Карпатах. Вильяр в сезоне 2018/19 был помощником Фабри Гонсалеса, возглавлявшего львовскую команду.

Напомним, Депортиво недавно объявило о прекращении сотрудничества с Лебеденко. Украинец в составе испанской команды провел 17 матчей и забил один гол.

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