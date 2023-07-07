Український захисник Орест Лебеденко продовжить свою кар'єру в португальській Візелі.

У своїх соцмережах Візела офіційно підтвердила про перехід українця. Орест Лебеденко підписав угоду до 2025 року.

Українець неочікувано покинув легендарний іспанський клуб

Захисник буде виступати під керівництвом Пабло Вільяра. Лебеденко та іспанський фахівець вже працювали разом в Карпатах. Вільяр у сезоні 2018/19 був помічником Фабрі Гонсалеса, який очолював львівську команду.

Нагадаємо, Депортіво нещодавно оголосило про припинення співпраці з Лебеденком. Українець у складі іспанської команди провів 17 матчів та забив один гол.

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