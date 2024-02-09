"Достойная группа, все равные команды. И албанцы, и чехи, и грузины могут преподнести сюрприз. Но для меня фаворит – Украина. У нас хороший тренер и я ожидаю, что команда с Ребровым спрогрессирует. У сборной Украины сейчас хороший сплав молодости и опыта.

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Думаю, самым неудобным соперником будет Чехия, у них неплохие футболисты. Албанцы – "рогатые", одним словом, мужики – буцаются и бьются до последнего. Грузию тоже не нужно сбрасывать со счетов. Уважать нужно всех соперников, но класс игроков Украины самый высокий в этой группе.

Грузия – оптимальный вариант из четвертой корзины? Турция стоит особняком, это самая сильная команда из четвертой корзины. Батуми расположен рядом с Турцией, иногда удается посмотреть матчи Суперлиги, и могу сказать, что это сильный чемпионат. Туда пришли квалифицированные иностранные специалисты, легионеры и уровень местных игроков начал стремительно расти.

Грузия, Греция, Казахстан – это примерно команды одного уровня. Казахстан сейчас на подъеме, эта команда тоже не подарок. Пришел новый тренер, который произвел фурор. Они неплохо пошумели в отборе на Евро-2024", – поделился Демченко в комментарии Украинскому футболу.

Напомним, в группу B1 в Лиге наций попали сборные Чехии, Украины, Албании и Грузии. Групповой этап Лиги наций должен состояться с 5-7 сентября по 7-19 ноября 2024 года. Плей-офф из двух матчей – 17-25 марта 2025 года. От итогового места в группе Лиги наций будет зависеть посев сборной при жеребьевке отбора на ЧМ-2026.

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