"Гідна група, всі рівні команди. І албанці, і чехи, і грузини можуть піднести сюрприз. Але для мене фаворит – Україна. У нас хороший тренер і я очікую, що команда з Ребровим спрогресує. У збірної України зараз хороший сплав молодості та досвіду.

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Думаю, найнезручнішим суперником буде Чехія, у них непогані футболісти. Албанці – "рогаті", одним словом, мужики – буцаються і б'ються до останнього. Грузію теж не потрібно скидати з рахунків. Поважати потрібно всіх суперників, але клас гравців України найвищий у цій групі.

Грузія – оптимальний варіант із четвертого кошика? Туреччина стоїть осібно, це найсильніша команда з четвертого кошика. Батумі розташований поруч із Туреччиною, іноді вдається подивитися матчі Суперліги, і можу сказати, що це сильний чемпіонат. Туди прийшли кваліфіковані іноземні фахівці, легіонери і рівень місцевих гравців почав стрімко зростати.

Грузія, Греція, Казахстан – це приблизно команди одного рівня. Казахстан зараз на підйомі, ця команда теж не подарунок. Прийшов новий тренер, який викликав фурор. Вони непогано пошуміли у відборі на Євро-2024", – поділився Демченко в коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, до групи B1 у Лізі націй потрапили збірні Чехії, України, Албанії та Грузії. Груповий етап Ліги націй повинен відбутися з 5-7 вересня по 7-19 листопада 2024 року. Плей-офф з двох матчів – 17-25 березня 2025 року. Від підсумкового місця у групі Ліги націй залежатиме посів збірної при жеребкуванні відбору на ЧС-2026.

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