Украинский тренер готов на отчаянный поступок ради помощи ВСУ
Бывший тренер Таврии Сергей Пучков рассказал, что готов отдать все свои награды за футбольную карьеру, чтобы приблизить победу Украины над Россией.
"Где ваши медали сейчас? Все сейчас со мной – в Одессе. Просто висят в квартире на обычной гвоздике. Хотя мне один человек от Черноморца предложил разместить их в местном футбольном музее. У него там есть отдельные стеллажи для тех ребят, которые играли в Одессе – в Черноморце, СКА. Там выделяется уголок, куда футболист может поместить все, что завоевал за спортивную карьеру.
Вблизи Бахмута погиб журналист, игравший в детстве за Ренн
Но пока я только думаю над таким предложением. Знаете, у меня есть желание все свои медали продать, а деньги отдать на помощь ВСУ. Вот это я бы сделал с большим удовольствием. Только не знаю, как все это организовать, к кому лучше обратиться", – поделился Пучков в интервью Fanday.
К слову, Пучков начал тренерскую работу в 1997 году в Николаеве. Успел потренировать также Черкассы, херсонский Кристалл, Севастополь (дважды), Таврию, Славутич, запорожский Металлург, Горняк-Спорт, Таврию-Симферополь и армянский Гандзасар.
Договірняки Зоніна: радів нічиїй з аутсайдером, мовчки спостерігав за поверненням боргу для Динамо Лобановського