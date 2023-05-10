"Где ваши медали сейчас? Все сейчас со мной – в Одессе. Просто висят в квартире на обычной гвоздике. Хотя мне один человек от Черноморца предложил разместить их в местном футбольном музее. У него там есть отдельные стеллажи для тех ребят, которые играли в Одессе – в Черноморце, СКА. Там выделяется уголок, куда футболист может поместить все, что завоевал за спортивную карьеру.

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Но пока я только думаю над таким предложением. Знаете, у меня есть желание все свои медали продать, а деньги отдать на помощь ВСУ. Вот это я бы сделал с большим удовольствием. Только не знаю, как все это организовать, к кому лучше обратиться", – поделился Пучков в интервью Fanday.

К слову, Пучков начал тренерскую работу в 1997 году в Николаеве. Успел потренировать также Черкассы, херсонский Кристалл, Севастополь (дважды), Таврию, Славутич, запорожский Металлург, Горняк-Спорт, Таврию-Симферополь и армянский Гандзасар.

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