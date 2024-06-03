Главные новости 2 июня: Мбаппе переходит в Реал, Лунин в сборной сезона, финалы плей-офф УПЛ
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за воскресенье, 2 июня.
Украина
Верес уверенно одолел Эпицентр и сохранил прописку в УПЛ – Нагорняк и Ко подарили ровенчанам 2 гола.
Оболонь осталась в УПЛ – "пивовары" вдесятером удержали ничью с Левым берегом в ответном матче плей-офф.
Германия – Украина: конференция Реброва – о "похмелье" Лунина, двойном усилении и возможных изменениях заявки на Евро
Мир
Мбаппе подписал контракт с Реалом. Ради этого перехода Килиан идет на существенное уменьшение зарплаты, но Реал обещает более 100 миллионов евро.
Венеция выиграла плей-офф за выход в элиту – определились все новички Серии А
Украинцы за рубежом
Лунин попал в символическую сборную ЛЧ – украинец имеет самую высокую оценку в задней линии. Кроме того, победой в турнире Андрей принес Заре кругленькую сумму.
Жирона раскрыла план на трансферное окно – Довбик и Цыганков в списке главных лотов.