"Де ваші медалі зараз? Усі зараз зі мною – в Одесі. Просто висять у квартирі на звичайному гвоздику. Хоча мені одна людина від Чорноморця запропонувала розмістити їх у місцевому футбольному музеї. У нього там є окремі стелажі для тих хлопців, які грали в Одесі – у Чорноморці, СКА. Там виділяється куточок, куди футболіст може помістити все, що завоював за спортивну кар'єру.

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Але поки я тільки думаю над такою пропозицією. Знаєте, у мене є бажання всі свої медалі продати, а гроші віддати на допомогу ЗСУ. Ось це я б зробив із великим задоволенням. Тільки не знаю, як усе це організувати, до кого краще звернутися", – поділився Пучков у інтерв'ю Fanday.

До слова, Пучков розпочав тренерську роботу у 1997 році у Миколаєві. Встиг потренувати також Черкаси, херсонський Кристал, Севастополь (двічі), Таврію, Славутич, запорізький Металург, Гірник-Спорт, Таврію-Сімферополь і вірменський Гандзасар.

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