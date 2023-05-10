Український тренер готовий на відчайдушний вчинок заради допомоги ЗСУ
Колишній тренер Таврії Сергій Пучков розповів, що готовий віддати усі свої нагороди за футбольну кар'єру, аби приблизити перемогу України над Росією.
"Де ваші медалі зараз? Усі зараз зі мною – в Одесі. Просто висять у квартирі на звичайному гвоздику. Хоча мені одна людина від Чорноморця запропонувала розмістити їх у місцевому футбольному музеї. У нього там є окремі стелажі для тих хлопців, які грали в Одесі – у Чорноморці, СКА. Там виділяється куточок, куди футболіст може помістити все, що завоював за спортивну кар'єру.
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Але поки я тільки думаю над такою пропозицією. Знаєте, у мене є бажання всі свої медалі продати, а гроші віддати на допомогу ЗСУ. Ось це я б зробив із великим задоволенням. Тільки не знаю, як усе це організувати, до кого краще звернутися", – поділився Пучков у інтерв'ю Fanday.
До слова, Пучков розпочав тренерську роботу у 1997 році у Миколаєві. Встиг потренувати також Черкаси, херсонський Кристал, Севастополь (двічі), Таврію, Славутич, запорізький Металург, Гірник-Спорт, Таврію-Сімферополь і вірменський Гандзасар.
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