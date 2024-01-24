Как стало известно Футбол 24, сын легендарного форварда Шахтера Андрея Воробья выступает в клубе Серии B.

Украинский полузащитник официально пошел на понижение в Германии

Речь идет о 16-летнем Максиме Воробье, который, правда, не пошел по стопам отца, и играет в опорной зоне (а при необходимости закрывает позицию центрбека). Сейчас он играет в чемпионате Италии за юношей клуба Фералписало (10 матчей, 3 гола), первая команда которого идет на предпоследнем месте Серии B.

Напомним, Максим начинал в Шахтере, но в юношескую команду "горняков" его не взяли. Затем он ездил в Хорватию. В январе 2023-го перебрался в молодежную команду Специи. Кстати, 16-летний хавбек поражает своей фактурой – его рост уже 189 см.

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