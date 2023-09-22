Сыч сделал предложение руки и сердца своей девушке, Анастасии, на что та ответила согласием.

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Пара уже поделилась романтическими кадрами в Instagram. Невеста похвасталась кольцом на правой руке, подписав пост красноречивым "Да, да, да" на английском языке.

К слову, Сыч в составе молодежной сборной Украины стал полуфиналистом Евро-2023 – в шаге от финала "сине-желтых" остановила Испания. В текущем сезоне Алексей провел 6 матчей в составе Руха, не отметившись результативными действиями.

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