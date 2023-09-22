Захисник Руха та молодіжної збірної України Олексій Сич покинув холостяцьке життя.

Сич зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, Анастасії, на що та відповіла згодою.

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Пара вже поділилась романтичними кадрами в Instagram. Наречена похизувалась обручкою на правій руці, підписавши пост промовистим "Так, так, так" англійською мовою.

До слова, Сич у складі молодіжної збірної України став півфіналістом Євро-2023 – за крок до фіналу "синьо-жовтих" зупинила Іспанія. У поточному сезоні Олексій провів 6 матчів у складі Руха, не відзначившись результативними діями.

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