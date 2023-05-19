Нападающий Маккаби Нетания Станислав Биленький, выступающий за израильский клуб на правах аренды, продолжит выступления за коллектив на полноценной основе.

Права на Биленького принадлежат Динамо Тбилиси, но Маккаби Нетания готов выкупить игрока за 350 тысяч евро, информирует Sport.ua.

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Отметим, что Станислав провел вторую половину сезона в составе Маккаби, где в 14 матчах отметился 4 голами и 2 ассистами.

Напомним, что Биленький начинал свою карьеру в Олимпике, также поиграл за львовский Рух. Кроме этого, Станислав выступал за Дунайскую Стреду (Словакия), Заглембе Сосновец (Польша), Динамо Брест (Беларусь) и Динамо Тбилиси (Грузия).

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