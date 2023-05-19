Нападник Маккабі Нетанія Станіслав Біленький, який грає за ізраїльський клуб на правах оренди, продовжить виступи за колектив на повноцінній основі.

Права на Біленького належать Динамо Тбілісі, але Маккабі Нетанія готовий викупити гравця за 350 тисяч євро, інформує Sport.ua.

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Зазначимо, що Станіслав провів другу половину сезону в складі Маккабі, де в 14 матчах відзначився 4 голами та 2 асистами.

Нагадаємо, що Біленький починав свою кар'єру в Олімпіку, також пограв за львівський Рух. Окрім цього, Станіслав виступав за Дунайську Стреду (Словаччина), Заглембє Сосновєц (Польща), Динамо Брест (Білорусь) та Динамо Тбілісі (Грузія).

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