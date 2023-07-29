Нападающий Динамо Эрик Рамирес продолжит карьеру в Атлетико Насьональ, сообщает официальный сайт колумбийского клуба.

Агент скандального форварда Динамо объяснил демарш своего подопечного – тот "проклял" Европу

24-летний форвард будет выступать за новую команду на правах аренды в течение следующего сезона – до 30 июня 2024 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются

К слову, ранее Рамирес заявил, что больше не поедет в Украину и сделает все, чтобы приостановить контракт с киевлянами.

Напомним, Эрик перешел в Динамо в июле 2021 года за 1,75 млн евро, однако провел за киевлян лишь 7 матчей (гол и ассист). Далее были аренды в хихонский Спортинг и Слован. В феврале 2023-го он вернулся в команду Мирчи Луческу и сыграл в 13 матчах, забив три мяча. Его контракт с киевлянами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

Атлетико Насьональ – двукратный обладатель Кубка Либертадорес (1989 и 2016 гг.). В прошлом сезоне стал вице-чемпионом Колумбии.

Шахтар може відмовитися від чемпіона світу, який став відкриттям сезону за кордоном – що скаже ван Леувен?