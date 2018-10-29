Украинский нападающий Бохашвили отметился дублем за ФК Минск

Украинский нападающий ФК Минск Евгений Бохашвили дважды отметился в воротах Ислочь.

Минская Ислочь в 26 туре чемпионата Беларуси принимала ФК Минск. Матч закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

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Дубль в матче сделал украинский нападающий Евгений Бохашвили. Первый гол получился несколько курьезным. После ошибки голкипера соперника Евгений нанес удар через себя.

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Второй раз украинец отличился уже в конце поединка. 25-летний нападающий замкнул передачу партнера, установив итоговый счет матча – 3:0.

Смотрите голы Бохашвили с 1:10 и 4:50