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Украинский нападающий Бохашвили отметился дублем за ФК Минск

26 октября 22:53 52 Читати українською
Украинский нападающий Бохашвили отметился дублем за ФК Минск
Евгений Бохашвили / Соцсети

Украинский нападающий ФК Минск Евгений Бохашвили дважды отметился в воротах Ислочь.

Минская Ислочь в 26 туре чемпионата Беларуси принимала ФК Минск. Матч закончился разгромной победой гостей со счетом 3:0.

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Дубль в матче сделал украинский нападающий Евгений Бохашвили. Первый гол получился несколько курьезным. После ошибки голкипера соперника Евгений нанес удар через себя.

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Второй раз украинец отличился уже в конце поединка. 25-летний нападающий замкнул передачу партнера, установив итоговый счет матча – 3:0.

Смотрите голы Бохашвили с 1:10 и 4:50

Теги
Мир Украинцы за рубежом Евгений Бохашвили Евгений Бохашвили ФК "Минск" ФК "Минск" Беларусь
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