Украинский защитник Спортинга Богдан Милованов покинул испанский клуб, сообщает официальный сайт хихонцев.

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Его контракт с "красно-белыми" был рассчитан до 30 июня 2024 года, однако стороны решили прекратить сотрудничество. 24-летний игрок продолжит карьеру в португальской Аруке. Детали соглашения не разглашаются, однако Спортинг получит процент будущего трансфера игрока.

Напомним, Милованов – воспитанник Хетафе. Успел поиграть за Гранаду и Сан-Себастьян-де-лос-Реес. Летом 2018 года перешел в Спортинг, за который провел 65 матчей (3 гола и 1 ассист). Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

К слову, Арука в прошлом сезоне заняла в чемпионате Португалии 15-е место.

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