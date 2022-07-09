Український захисник Спортінга Богдан Мілованов покинув іспанський клуб, повідомляє офіційний сайт хіхонців.

Два клуби УПЛ поборяться за українського легіонера з Європи

Його контракт з "червоно-білими" був розрахований до 30 червня 2024 року, однак сторони вирішили припинити співпрацю. 24-річний гравець продовжить кар'єру у португальській Аруці. Деталі угоди не розголошуються, однак Спортінг отримає відсоток від майбутнього трансферу гравця.

Нагадаємо, Мілованов – вихованець Хетафе. Встиг пограти за Гранаду і Сан-Себастьян-де-лос-Реєс. Влітку 2018 року перейшов у Спортінг, за який провів 65 матчів (3 голи і 1 асист). Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

До слова, Арука минулого сезону посіла у чемпіонаті Португалії 15-ту сходинку.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?