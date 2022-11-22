"Когда практически весь мир поддерживает Украину, мы ждем реакции ФИФА, где должна быть дисквалификация, полная изоляция от абсолютного всего, а они реагируют совсем по-другому – продают трансляцию ЧМ-2022 России. Мы понимаем, что там есть полная коррупция, полная зависимость ФИФА от России. И, к сожалению, так происходит. Это реалии.

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Мы видим, с каким скандалом проходит этот чемпионат мира, с какими человеческими жертвами строились эти стадионы. Это не просто так берется. Обычные рабочие из Пакистана, из других стран просто погибали на производстве, и это воспринималось как должное.

Также реакция ФИФА на события Украины. Работники ФИФА – совсем ручные люди. Инфантино – человек, продавший себя за деньги, продал абсолютно все, что можно. Не знаю, как реагировать. У меня просто ненависть ко всему, особенно к тому москальско-рашистскому. Потому мне этот чемпионат мира абсолютно не интересен.

Хочется сказать: "Джанни – ты дебил или нет?" Остановим ли войну на месяц? То есть давайте вот в этом месяце мирные люди гибнут, а как будет чемпионат мира, не будем стрелять, пусть люди поживут, а потом снова продолжим. Это полный неадекват. Я понимаю по его словам только одно – это продажный человек, который за деньги продал бы кому-либо свою жалкую душу. Пожалуй, и дьяволу. Не нужно обращать на них внимание", – поделился Федецкий на YouTube-канале Sportarena.

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