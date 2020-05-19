Украинский легионер Бундеслиги поделился впечатлениями от возобновления чемпионата Германии

Нападающий Санкт-Паули Борис Тащи рассказал о нюансах реанимации футбола в Германии.

"Чувства позитивные, потому что мы за это время соскучились по футболу.

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Что касается ограничений, то их очень много: все находятся в масках в раздевалках, в подтрибунном помещении, при выходе на поле, на скамейке запасных – по сути, только на поле ты без защитного аксессуара. Мы – первые, поэтому должны соблюдать правила. Это важно и правильно. Отмечу, что настроение приподнятое, потому что результат турниров будет справедливым.

Игра без болельщиков – это что-то необычное, но ты себя ментально готовишь к таким мерам. Каждый человек понимает, что несет ответственность не только за себя, но и за всю лигу. Глупые ошибки не нужны, стараемся придерживаться всех рекомендаций правительства", – рассказал Тащи для ТК Футбол.

В нынешнем сезоне Второй Бундеслиги 26-летний украинец сыграл в чемпионате 13 матчей и отдал 1 ассист.

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