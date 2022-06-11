Бывший наставник Любомира Вадим Лазоренко сообщил, что клуб из Ставища не будет выступать в следующем сезоне Второй лиги.

"По объективным причинам руководство клуба в лице президента Джужика Леонида Петровича приняло решение, что ФК Любомир не будет играть во Второй лиге в сезоне-2022/23. Также не будет участвовать в соревнованиях молодежный состав U-19. Проект ФК Любомир остается и будет развиваться дальше, но, к сожалению, пока без профессионального футбола.

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Это был первый сезон молодой команды, которая начала писать свою историю на профессиональном уровне. Клуб по разным причинам оказался не готов к чемпионату, команду штормило и, как следствие, последнее место в группе после 11 поражений подряд. Но качественная игра на финише первого круга с лидерами группы и первые набранные очки вселили уверенность в руководителей, игроков и тренеров команды.

Не было сомнения, что задача сохранения прописки в профессиональном футболе будет выполнена! Но война внесла свои коррективы... ФК Любомир обязательно вернется в профессиональный футбол в ближайшее время. Я рад, что был частью истории клуба! Удачи всем нам, здоровья и мира!" – написал Лазоренко в своем Facebook.

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