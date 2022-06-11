"Возвращаются ультрас Зари (с войны – прим.), ловят Рафаилова, отрывают этой гниде яйца. И так будет чистка. Не будет пророссийских управляющих. Как нам дальше двигаться в свободной Украине с правильными взглядами, если будут гниды внутри страны? Меня когда-нибудь спрашивали, где нужно начать наш чемпионат – в Турции или Польше. Я сказал, что задача номер 1 – закончить войну нашей победой. Чтобы выехавшие люди вернулись в свои дома, вернулись к нормальной жизни. Это самое главное сейчас.

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Есть такой фактор как возраст футболиста. Карьера не является длинной. Три месяца просто уже есть, если будет еще дольше, то можно забыть о футболе. Можем потерять чемпионат, начинать нужно будет с нуля. Развивать детский футбол, развивать кадры, собирать команды, делать лигу. Слишком много движений потеряем футбол на лет 3-4 минимум, чтобы вернуть его на более-менее нормальный уровень.

Старт чемпионата за границей имеет право на жизнь. Можно попробовать на Западе, но это небезопасно, нельзя рисковать жизнью людей. Надо подойти максимально взвешенно. Вернувшиеся люди будут героями. Они будут поддерживать дальше свои команды, это ультрас. Возродится Металлист, возродится Волынь, Кривбасс, Карпаты, все клубы. Таврия будет, Севастополь, когда вернем Крым. Нужно будет в максимально короткий период после войны вернуться в нормальную жизнь", – отметил Федецкий в программе Профутбол Digital.

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