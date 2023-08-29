Руководство николаевского ВАСТа объяснило причину пропуска поединка со стрыйской Скалой и заверило, что команда продолжит выступления во Второй лиге.

"Некоторые соцсети публикуют информацию по вопросу существования клуба, причину невыезда на игру против Скалы 1911 и другие вещи. Для того, чтобы не распространялись необоснованные слухи, сообщаем следующее.

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Основанием для написания официального письма о переносе игры очередного тура стало наличие информации (которая сейчас проверяется руководством клуба) о факте неявки группы футболистов в день выезда на игру, а именно в субботу 26.08.2023 года. Бронь отеля и транспорт были отменены и направлено официальное письмо о переносе игры за день до матча, поскольку раньше сообщить об этом клуб физически не мог бы.

Правдивость указанных причин, которые были донесены руководству клуба и стали основаниями такой неявки, проверяется. Все соответствующие документы будут поданы в КДК, клубом приняты соответствующие меры для устранения последствий этого события и урегулирования ситуации.

Относительно существования и функционирования клуба заверяем, что обоснованных оснований для прекращения участия клуба в чемпионате нет! Внутренние вопросы и недостатки, которые могли бы дестабилизировать ситуацию, решены. Клуб продолжает принимать меры по устранению проблемных вопросов и стабилизации ситуации в целом", – говорится в официальном заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, после 4-х туров ВАСТ в турнирной таблице Второй лиги идет последним – у команды пока ни одного набранного очка.

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