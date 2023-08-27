Николаевский ВАСТ не только пропустит поединок против Скалы 1911, но и может вообще прекратить существование.

Из состава ВАСТа ушли несколько игроков, из-за чего команда не выехала на игру против Скалы, сообщает Sportarena.

Клуб Второй лиги сменил название – ребрендинг вызвал серьезный скандал

Отмечается, что клуб из Николаева рискует вообще прекратить существование. Ранее ВАСТ сообщал, что намерен сменить название на Николаев 1920, чем вызвал немалый скандал.

Напомним, что ВАСТ проиграл все 3 поединка Второй лиги, а разница мячей составляет невероятные -19.

Парад погромов во Второй лиге – 9:0, 8:1 и лидерство команды Максимова