Керівництво миколаївського ВАСТа пояснило причину пропуску поєдинку зі стрийською Скалою і запевнило, що команда продовжить виступи у Другій лізі.

"Деякі соцмережі публікують інформацію щодо питання існування клубу, причину невиїзду на гру проти Скали 1911 та інші речі. Для того, щоб не ширились необгрунтовані чутки, повідомляємо наступне.

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Підставою для написання офіційного листа про перенесення гри чергового туру стала наявність інформації (яка наразі перевіряється керівництвом клубу) про факт неявки групи футболістів у день виїзду на гру, а саме в суботу 26.08.2023 року. Бронь готелю та транспорт було скасовано і направлено офіційний лист про перенесення гри за день до матчу, оскільки раніше повідомити про це клуб фізично не міг би.

Правдивість вказаних причин, які були донесені керівництву клубу і стали підставами такої неявки, перевіряється. Всі відповідні документи буде подано до КДК, клубом вжито відповідних заходів для усунення наслідків цієї події та врегулювання ситуації.

Щодо існування і функціонування клубу запевняємо, що обгрунтованих підстав для припинення участі клубу в чемпіонаті немає! Внутрішні питання і недоліки, які могли б дестабілізувати ситуацію, вирішено. Клуб продовжує вживати заходів щодо усунення проблемних питань і стабілізації ситуації загалом", – йдеться в офіційній заяві прес-служби клубу.

Нагадаємо, після 4-х турів ВАСТ у турнірній таблиці Другої ліги йде останнім – у команди поки жодного набраного очка.

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